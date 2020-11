View this post on Instagram

Ci risiamo figli a casa ( seconda media )in didattica a distanza! Fino al 5 dicembre … ma io non ci credo ! Lo scorso anno da febbraio la scuola non ha mai riaperto..e lo sapevo ! Non sono veggente semplicemente non stupida come tutti noi ! Forse e dico forse rientreranno a Gennaio ! Scommettiamo? Io le cose preferisco saperle prima belle o brutte che siano ! Che dire ! La certezza dell’incertezza ! #dpcm #milano #scuola #presaingiro #