Con un comunicato stampa, Tiziana Giardoni ha voluto ricordare Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh scomparso la scorsa notte. In una nota spiega di aver smarrito una parte di sé stessa. Stefano era la sua forza, il suo sorriso, le mancherà tutto di lui.

Stefano D’Orazio combatteva contro una patologia

Nel testo diffuso sono state chiarite quali circostanze hanno provocato la morte del musicista, che, dopo aver contratto il Coronavirus, era ricoverato presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma da una settimana. I suoi affetti hanno spiegato le cause che hanno portato al decesso. Ebbene, secondo quanto si legge, Stefano D’Orazio stava guarendo da una patologia, prima che il virus lo colpisse.

Il colpo di grazia

La famiglia ha spiegato nel comunicato stampa che Stefano era in via di guarigione da una patologia, che da circa un anno stava curando. La sua vita era comunque pregna di impegni, anche sul piano lavorativo.

Stava seguendo alcuni progetti a lui particolarmente cari, quando il Covid-19 ha “bussato alla porta”. Risultato positivo al tampone, il suo stato di salute è stato irrimediabilmente compromesso.

Le conferme di Loretta Goggi e Dodi Battaglia

Le voci che il musicista si fosse ammalato di Coronavirus avevano iniziato a circolare, quando in diretta tivù Loretta Goggi aveva dato l’annuncio, facendo riferimento al virus. Successivamente pure Dodi Battaglia aveva confermato la situazione, peggiorata a causa delle recenti complicazioni.

Stefano D’Orazio: il ricordo di Barbara d’Urso

Stefano D’Orazio e Tiziana Giardoni si erano uniti in matrimonio il 12 settembre del 2017, giorno del compleanno di lui. A fare da testimone Barbara d’Urso, come ha scritto la stessa presentatrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque sulle sue pagine social questa mattina. Un post in cui parla del rapporto di amicizia con D’Orazio, della vicinanza tra le famiglie e di come lui sia stato il primo a precipitarsi a Napoli quando era venuto a mancare il padre della conduttrice.