Emanuela Tittocchia: “Ho avuto un flirt con il fidanzato di Valeria Marini” Emanuela Tittocchia ha rilasciato un'intervista durante la quale, ha fatto delle pesanti accuse sul fidanzato di Valeria Marini

Nel numero del magazine -Nuovo-, sono state fatte scioccanti dichiarazioni da Emanuela Tittocchia. Ha rilasciato una lunga intervista durante la quale la donna, nota opinionista di Barbare D’Urso, ha fatto delle pesanti affermazioni sul fidanzato di Valeria Marini, che ha incuriosito molto il web.

L’opinionista ha affermato con convinzione: “E’ uno che vuole emergere e bazzica da sempre il dietro le quinte dello spettacolo…Non credo che sia innamorato di lei, visto che ci ha provato anche con me”.

L’opinionista ha dichiarato che tra lei e il fidanzato di Valeria Marini c’è stato qualcosa, ma ha capito ben presto le intenzioni dell’uomo: “Abbiamo avuto un flirt, ci siamo anche baciati e non ho problemi a dirlo, ben presto però ho capito che il suo reale obiettivo era quello di diventare popolare”.

Successivamente è stata chiesta all’opinionista la motivazione delle sue accuse e lei ha risposto dicendo che lo stava facendo per far aprire gli occhi a Valeria Marini: “Credo ben poco a questo amore profondo che Gianluigi dichiara di provare per lei, dice solo sciocchezze”. A quel punto interviene il redattore del magazine che risponde alla donna dicendole: “Ce l’ha proprio con questo ragazzo…”.

Emanuela Tittocchia, sentendosi attaccata, ha voluto chiarire la situazione rispondendo a tono: “Non mi piace il suo atteggiamento…Ha attaccato Marco Senise asserendo sia alla ricerca di visibilità quando ha detto di aver avuto una storia con la Marini… da che pulpito”.

Verso la fine dell’intervista la donna è tornata sull’argomento e ha affermato: “Potrebbe essere lei la vittima di una bugia…Prima o poi, però, bisogna aprire gli occhi, spero che le mie parole possano aiutare Valeria…”.

A queste accuse ne Valeria Marini nel il suo fidanzato hanno ancora risposto, ne dato una spiegazione. Emanuela Tittocchia avrà detto la verità? Oppure è stata solo una messa in scena?