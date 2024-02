Emergenza per Katia Follesa durante il suo show a Taranto: cosa è successo e quali sono le sue condizioni

Poco prima di entrare in scena, la comica Katia Follesa ha improvvisamente avvertito un malessere che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Non abbiamo dettagli specifici sull’incidente accaduto alla comica durante lo spettacolo a Taranto; non è chiaro se si sia sentita male improvvisamente o se abbia subito un infortunio durante la performance insieme al compagno Angelo Pisani.

Tuttavia, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza e i soccorritori del 118 sono giunti per valutare le sue condizioni di salute. La situazione ha portato al rinvio dello spettacolo previsto, che sarà riprogrammato per il mese di maggio.

Tutto questo è accaduto ieri sera, al Teatro Orfeo di Taranto, durante la preparazione dello spettacolo comico “Ti posso spiegare”, con la coppia formata da Katia Follesa e Angelo Pisani. L’atmosfera era elettrizzante e tutto sembrava pronto per un’emozionante performance. Katia Follesa stessa aveva condiviso una foto nelle sue storie, mostrandosi entusiasta mentre si trovava all’interno del teatro, pronta ad esibirsi con il compagno.

Purtroppo, poco dopo l’inizio dello show, si è reso necessario interrompere tutto a causa del malore che ha colpito improvvisamente la Follesa, sconvolgendo i piani della serata. La situazione ha creato un momento di grande preoccupazione sia per gli spettatori che per il cast e lo staff del teatro, che hanno dovuto agire prontamente per garantire il benessere dell’attrice.

Dopo l’incidente di ieri sera, Katia Follesa ha deciso di rassicurare i suoi fan attraverso i social media. Ha condiviso delle storie in cui si è scusata per l’inconveniente che ha causato dall’interruzione dello spettacolo. Inoltre ha informato che lo show è rinviato a maggio. Inoltre, ha voluto esprimere la sua gratitudine ai soccorritori per l’eccezionale lavoro svolto durante l’incidente. In seguito, ha aggiunto di sentirsi un po’ meglio e ha ringraziato calorosamente tutti i suoi fan per i messaggi di affetto e supporto ricevuti. La sua presenza sui social media, con queste parole di ringraziamento e aggiornamento sulle sue condizioni, ha sicuramente confortato i suoi seguaci.