La sua personalità frizzante rimarrà per sempre nel cuore di tutti coloro che lo hanno sempre seguito e amato. La notizia della scomparsa dell’attore Leslie Jordan ha sconvolto il mondo dello spettacolo.

A distanza di qualche mese, sono emersi nuovi dettagli sulla casa del decesso della star. Era stato diffuso che, mentre si trovava alla guida della sua vettura, era finito contro un edificio.

Grazie all’esame autoptico condotto dal medico legale di Los Angeles, è emerso cosa è davvero accaduto.

Leslie Jordan soffriva di problemi al cuore

Leslie Jordan soffriva di una disfunzione cardiaca e di una malattia cardiovascolare arteriosclerotica. La prima comporta un’accelerazione del battito cardiaco e la fibrillazione ventricolare, mentre la seconda un accumulo di grassi e colesterolo nelle pareti dell’arteria e una conseguenza ostruzione del flusso sanguigno.

La star è scomparsa, quindi, per cause naturali, che hanno poi portato all’incidente automobilistico.

Subito dopo il violento scontro, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Los Angeles, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine. Non era ancora chiaro che si trattasse proprio di Leslie Jordan, l’allarme era stato lanciato per una berlina grigia.

Gli uomini dei vigili del Fuoco lo hanno liberato dalla cintura di sicurezza e lo hanno tirato fuori dal mezzo. È stato allora che soccorritori si sono accorti che il suo cuore non batteva più. Hanno cercato di salvarlo con le manovre di primo soccorso per più di 40 minuti. In seguito, è stato trasportato al Paramedic Base Station Hospital, dove il team medico ha dichiarato il suo successo e stabilito che è deceduto sul posto alle 9:38.

L’attore è ricordato in particolar modo, in tutto il mondo, per la sua interpretazione della sitcom Will & Grace. Ma anche per altre serie di successo come Ally McBeal, Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, Star Trek: Voyager, Reba, Boston Public, Hidden Palms, Boston Legal, Jarod il camaleonte, Nash Bridges, Ugly Betty e American Horror Story.