Emilia Clarke, qualche anno fa, è stata colpita da due aneurismi e oggi la nota attrice ha voluto parlare pubblicamente delle sue condizioni di salute.

Ha lottato ed è sopravvissuta a due aneurismi e oggi Emilia Clarke si dice fortunata. Una parte del suo cervello non funziona, ma nonostante tutto lei sorride e continua a condurre una vita normale. Riesce a comunicare e a interagire con le persone.

Il primo aneurisma l’ha colpita nel 2011, quando aveva appena terminato le riprese della prima stagione de Il Trono di Spade. È stata colpita da una successiva emorragia e da un ictus. I medici hanno deciso di sottoporla ad un intervento chirurgico.

Nel 2013, è stata colpita da un secondo aneurisma. Ne è conseguita una seconda operazione, dalla quale non si è rialzata facilmente. Lei stessa aveva raccontato di quanto quei dolori erano insopportabili.

Oggi è passato tanto tempo e ha voluto raccontare al mondo delle sue condizioni di salute, attraverso un’intervista con Sunday Morning.

Mi manca un po’ di cervello, il che mi fa sempre ridere. Perché gli ictus, in pratica, non appena una parte del tuo cervello non riceve sangue per un secondo, è sparita. E così il sangue trova una strada diversa per aggirarsi, ma poi quel pezzo che gli manca è sparito. Sono nella minoranza davvero, davvero, davvero piccola di persone che possono sopravvivere a questo. Una parte del mio cervello non è più utilizzabile. È straordinario che io sia in grado di parlare, a volte in modo articolato, e di vivere la mia vita in modo completamente normale senza assolutamente ripercussioni.