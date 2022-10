La nota attrice Emma Caulfield dichiara di essere malata da tempo, ma di averlo tenuto nascosto per non smettere di lavorare: le sue parole

Le sue ultime dichiarazioni hanno sconvolto i fan. La nota attrice Emma Caulfield ha confessato di essere malata da diverso tempo, ma di averlo sempre tenuto nascosto.

Tutti la conoscono in particolar modo per il suo ruolo di Anya in Buffy, ma l’attrice è nota anche per le sue interpretazioni in Agatha: Coven of Chaos. Ha scelto di uscire allo scoperto durante la promozione della nuova serie Marvel.

Nel 2010, Emma Caulfield ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Aveva paura che la sua condizione l’avrebbe allontanata dal lavoro e ha scelto di tenere tutto nascosto e continuare a fare ciò che più amava.

Non ho mai avuto grossi problemi di salute. Nel 2010, stavo lavorando a Gigantic di Marti Noxon, e prima di iniziare le registrazioni, una mattina mi sono svegliata e sul lato sinistro della mia faccia sembrava che ci fossero un milione di formiche che camminavano. Sai quella sensazione di quando sei seduto in una posizione troppo a lungo? La sensazione è andata via poco dopo e poi è tornata.

Così l’attrice si è recata dal dottore, che ha sospettato una paralisi di Bell. Dietro suo consiglio, si è sottoposta ad una risonanza magnetica.

Quindi vado al lavoro per girare una scena. Ricordo che avevo questo fantastico vestito di Hervé Léger ed era semplicemente fantastico. Ho ricevuto una chiamata dall’ufficio del dottore, non ho fatto in tempo a rispondere e quindi ho richiamato. Lui diretto mi ha detto ‘hai la sclerosi multipla’. Proprio così. Non sapevo molto della sclerosi multipla, ma l’aveva mio padre che adesso è morto, ma per altre causa a dire la verità.

I fan, in lacrime, dopo le parole della star, le hanno mandato supporto e vicinanza. Non è di certo una bella notizia da sentire, ma l’amore che la circonda oggi è davvero molto.