Di recente Emma Marrone si è lasciata andare ad un’importante confidenza. La celebre cantante ha dichiarato che, per il momento, non vuole avere figli. Il motivo di questa sua decisione possiamo ritrovarlo in quelle che sono sempre state le priorità della sua vita: la musica e il palco. Nonostante questo, la donna non esclude la possibilità di diventare madre in un giorno futuro.

Per Emma Marrone è tempo di aprire il suo cuore. Uno dei volti più amati e stimati nel mondo della musica ha deciso di rilasciare un’intervista al Messaggero in cui è stato portato alla luce l’argomento della maternità. Attualmente, per la donna è troppo presto per pensare ad un figlio, nella sua testa ci sono mille progetti e quindi ha intenzione di concentrarsi solo su se stessa.

Senza alcuna ombra di dubbio, Emma Marrone ha una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Nonostante questo, la celebre cantante salentina sembra non avere il senso di sazietà quando si parla di traguardi da raggiungere.

Nell’intervista rilasciata al “Messaggero“, con queste parole la donna ha rivendicato il suo diritto di scegliere se e quando avere un figlio:

Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?. Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Emma Marrone, sappiamo che attualmente non ha un fidanzato. Sempre durante l’intervista, la cantante si è anche confidata in merito a questo argomento:

Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. E’ brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza

In seguito Emma ha anche affermato di essere coinvolta nel testimonial di una campagna la quale ha lo scopo di eliminare le discriminazioni di genere. Infatti, la cantante invita tutte le donne a fare un passo avanti e a ribellarsi alle solite etichette che ha ricevuto anche lei stessa durane i suoi primi anni di carriera.