Emma Marrone dopo la morte del padre: il messaggio per i fan

Il 5 settembre 2022 è venuto a mancare Rosario Marrone, il padre di Emma Marrone. A darne l’annuncio è stata la stessa cantante la quale ha condiviso il suo lutto sui social con tutti i suoi fan. Con queste parole l’artista ha rivolto l’ultimo saluto al suo papà:

Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca.

A seguito della morte del padre, Emma Marrone è tornata sui social per ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato sostegno e conforto in un momento difficile della sua vita. Tra questi ultimi c’è anche Stefano De Martino il quale ha scritto un tenero messaggio di cordoglio per la persona che ha conosciuto bene in passato:

Vecchio Lupo.

Alla luce dell’immenso affetto che fan e colleghi le hanno riservato, la cantante ha rivolto un pensiero a coloro che le sono stati vicino. Attraverso Twitter, l’artista ha scritto un messaggio breve ma ricco di gratitudine:

Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato.

Elisa: il gesto per Emma Marrone

Nel corso del concerto al Teatro Antico Di Taormina, Elisa Toffoli ha voluto dedicare una bellisima canzone a Rosario. Queste sono state le dolci parole della cantante nei confronti di Emma: