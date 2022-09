Emma Marrone, il messaggio di Marco Bocci per la cantante dopo la morte del padre

Qualche ora fa, tramite la sua pagina social, Emma Marrone ha annunciato la scomparsa del padre. Dopo la divulgazione della notizia, sono stati molti coloro che si sono stretti al dolore che la famiglia della cantante sta provando in queste ore. Non sono potuti mancare messaggi di affetto e vicinanza da persone appartenenti al mondo dello spettacolo, come ad esempio Marco Bocci.

Rosario Marrone, il padre di Emma Marrone, si è spento all’età di 66 anni. La notizia ha sconvolto non solo il mondo della musica ma anche quello dello spettacolo. Non sono ancora note le cause della prematura scomparsa dell’uomo che è stato sempre legato alla sua amata figlia.

A rendere nota la notizia della prematura scomparsa di Rosario Marrone è stato il comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove l’uomo viveva con sua moglie. Queste sono state le parole della comunità ardeina:

È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario. Il Sindaco Giovanni Mauro. L’amministrazione. Il Consiglio Comunale. La Comunità Aradeina tutta.

Emma Marrone perde il suo caro papà: il messaggio di Marco Bocci

In seguito alla notizia della prematura scomparsa del padre di Emma Marrone, sono stati molti coloro che hanno inviato alla cantante messaggi di cordoglio e vicinanza. Tra i tanti, non è potuto mancare quello di Marco Bocci.

Dopo aver dato l’ultimo saluto a suo padre tramite la sua pagina social, il post di Emma è stato inondato da moltissimi messaggi. Anche Marco Bocci ha commentato lo scatto condiviso dalla cantante con queste parole:

Un bacio grande Emma.

Alle parole dell’attore si sono unite quelle della moglie Laura Chiatti la quale ha espresso tutta la sua vicinanza ad Emma con queste parole: