Grave e doloroso lutto per Emma Marrone, è morto il papà Rosario. La notizia è stata diffusa dalla pagina social del comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove l’uomo viveva con la moglie Maria, alla quale è sempre rimasto legato.

È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario. Il Sindaco Giovanni Mauro. L’amministrazione. Il Consiglio Comunale. La Comunità Aradeina tutta.

Non sono ancora conosciute le cause della morte, papà Rosario e Emma sono sempre stati molto uniti, è stato proprio l’uomo a trasmettere all’amatissima cantante la sua passione per la musica.

A soli 9 anni, papà Rosario ha inserito la sua bambina nei Karadreon e anche nel gruppo in cui suonava come chitarrista, gli H2O.

Poche ore fa, anche la stessa Emma Marrone ha confermato la triste notizia sul suo account ufficiale Instagram. Ha pubblicato una foto del genitore, mentre suona la chitarra e l’ha accompagnata con queste dolci parole:

Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca ❤️️.

In pochi istanti, i numerosissimi seguaci di Emma Marrone hanno reagito al post, inviandole amore, supporto e le più sincere condoglianze.

Rosario Marrone non era conosciuto soltanto per essere il padre di una delle cantanti italiane più amate e seguite. Anche lui era affermato nel mondo della musica, la sua più grande passione nella vita e lavorava come infermiere.

La notizia della sua dipartita ha sconvolto l’intero mondo del web. Lascia nel dolore, oltre ad Emma Marrone, anche il figlio minore Francesco e la moglie Maria.