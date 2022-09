Emma Marrone, le parole della cantante dopo la morte del padre: “Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia”

Emma Marrone sta vivendo un grande dolore. Suo padre è scomparso prematuramente all’età di 66 a causa di un brutto male. In un video condiviso sulla sua pagina Instagram la cantante ha svelato le cause della morte del padre, scagliandosi duramente anche contro i no vax. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nella serata di ieri Emma Marrone ha pubblicato un video sulla sua pagina social dove ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicino in seguito alla scomparsa di suo padre. L’artista ha svelato che suo padre stava da tempo combattendo contro una leucemia e per questo ha invitato i suoi fan a sostenere la ricerca.

Nel messaggio in questione, Emma Marrone ha esordito con queste parole:

Volevo rigraziarvi, anche da parte della mia famiglia, per la vostra vicinanza. Volevo commentare anche tutti quei soggetti che hanno fatto le solite illazioni fantasiose ed ignoranti sulla questione dei vaccini. Ma penso ci abbia pensato abbondantemente la vita.

In seguito, continuando, la cantante ha svelato le cause della scomparsa prematura di suo padre:

Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro una leucemia.

Successivamente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha voluto rivolgere alcuni saluti e ringraziamenti al personale sanitario che si è preso cura in questo periodo del suo amato papà:

All’ospedale di Tricase, nel reparto di ematologia, ci hanno seguito e aiutato nel momento più difficile.

La cantante ha concluso il suo messaggio invitando tutti i suoi fan a sostenere e a donare per la ricerca:

Volete fare qualcosa per me, me lo dite in tanti. Allora informatevi su come donare il midollo, aiutare gli altri significa aiutare se stessi.

Indubbiamente Emma in questi giorni sta vivendo un grande dolore per la morte del padre, il quale ha trasmesso a sua figlia la grande passione per la musica e per il canto.