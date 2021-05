Ecco il look da urlo indossato dalla cantante in occasione dei festeggiamenti

Il 25 maggio Emma Marrone ha compiuto 37 anni. Per l’occasione l’amata cantante ha deciso di festeggiare insieme a pochi intimi amici, causa pandemia. Durante i festeggiamenti Emma ha sfoggiato un outfit da urlo che non è passato di certo inosservato agli occhi del popolo del web. Ecco qualche curiosità sul look di Emma Marrone sfoggiato per il suo 37esimo compleanno.

Sempre molto elegante, anche questa volta Emma Marrone ha indossato un outfit che è stato promosso a pieno voti dai suoi moltissimi fan. In occasione del suo compleanno, durante i festeggiamenti con pochi amici intimi causa pandemia, la nota cantante ha optato per look total black.

Alla giacca nera oversize e agli shorts dello stesso colore, Emma ha deciso di abbinare una semplice T-shirt bianca. In questo bellissimo ed elegante look promosso a pieni voti dal popolo del web, c’è però un dettaglio che non è passato inosservato ai loro occhi.

Tutti non hanno potuto fare a meno di notare décolleté slang-back di Gucci, caratterizzato da un cinturino decorato con l’iconica stampa del famoso brand, GG, Supreme in beige. Il look sfoggiato da Emma Marrone in occasione del suo compleanno ha incuriosito i fan non solo per la sua eleganza, ma anche per quanto riguarda il prezzo.

Stando a quanto pubblicato sulla pagina del web del famoso marchio, possiamo notare le bellissime scarpe firmate Gucci indossate da Emma hanno un costo di 690 euro.

Emma Marrone, tutti i progetti futuri della cantante

Emma si prepara al lancio di ‘Best of Me’, la sua prima raccolta di brani che hanno fatto la storia della sua magnifica carriera musicale. Ecco le parole con lui l’amata cantante ha presentato questo importante progetto: