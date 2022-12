Una notizia bellissima si è diffusa nelle ultime ore e riguarda uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi più amati della storia del noto talent show. Si tratta di Enrico Nigiotti, che proprio ieri ha annunciato la gravidanza gemellare della sua compagna, l’insegnante di danza Giulia Diana, con la quale è legato da circa cinque anni.

Giorni d’oro per alcuni dei protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. Recentemente, infatti, l’attore Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino hanno svelato il colore del fiocco del loro secondo bebè che arriverà tra pochi mesi.

Dopo la piccola Nina, nata circa due anni fa, per la bella e seguitissima coppia vip arriverà un maschietto. Ancora nessuna notizia riguardo al nome.

Ieri, invece, a dare il lieto annuncio sui social è toccato ad Enrico Nigiotti. In molti lo ricorderanno per la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi e per quella, più recente, ad X Factor. In quest’ultimo è riuscito ad arrivare in finale. Era l’edizione in cui partecipavano anche i Maneskin e lui ha avuto come coach la grande Mara Maionchi.

Poi Enrico è noto anche per la bellissima e “travolgente” storia d’amore avuta con Elena D’Amario, la bellissima ballerina professionista del cast di Amici.

Tuttavia, la loro relazione finì e il cantante, molto più avanti, ha ritrovato l’amore con Giulia Diana, che come la sua ex Elena ha fatto del ballo il suo lavoro, aprendo una scuola di danza a Livorno, città natale di Nigiotti.

Il tenero annuncio di Enrico Nigiotti

Enrico e Giulia sono felicemente fidanzati da circa cinque anni. Una storia lunga e bellissima la loro, che presto avrà i suoi frutti in due bimbi, gemelli, che verranno al mondo nei prossimi mesi.

Ad annunciare la gravidanza ci ha pensato lo stesso cantante, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle bellissime foto che ritraggono la pancia cresciutissima della sua amata e l’ecografia dei due bimbi. A corredo del post, ha poi scritto una dolcissima dedica: