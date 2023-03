Gioia immensa e doppia per il cantante ed ex concorrente di Amidi di Maria De Filippi, Enrico Nigiotti. L’artista livornese, infatti, nella giornata di ieri ha annunciato la nascita dei suoi due bimbi. Due bellissimi gemellini che hanno preso il nome di Maso e Duccio.

Mancavano pochi giorni a Natale quando Nigiotti, cantante ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e di X Factor urlava e cantava al mondo la sua felicità per la scoperta della gravidanza della sua compagna Giulia Diana.

I due sono legati da circa 5 anni. Lei è una ballerina e insegnante di danza, che nulla ha a che fare con il mondo della televisione e dello spettacolo.

Sui social il cantante aveva pubblicato delle foto molto tenere del pancione di Giulia e della prima ecografia dei bimbi, accompagnandole con questa dolce dedica:

È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!!! Non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò.. So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato. ‘Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno’. Maso e Duccio. Ci si vede presto bimbi ❤️