Enrico Papi, la clamorosa rivelazione su Ilary Blasi ha spiazzato tutti: “Sono stato il primo a…”

Nel corso delle ultime ore il nome di Enrico Papi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il conduttore si prepara alla nuova avventura da opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda a partire da questa sera su Canale 5. In questi giorni Enrico Papi ha fatto una rivelazione su Ilary Blasi che non è di certo passata inosservata. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma, al cui timone ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, entrerà nelle case degli italiani a partire da questa sera. La padrona di casa sarà accompagnata durante questo viaggio dagli opinionisti Vladimix Luxuria ed Enrico Papi.

Proprio in questi giorni il conduttore, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, non ha potuto fare a meno di parlare della sua nuova avventura da opinionista. Tra le tante parole rilasciate al giornale diretto da Alfonso Signorini, Enrico Papi ha svelato un clamoroso retroscena su Ilary Blasi mai raccontato prima.

Queste sono state le parole del conduttore a riguardo:

Conosco bene Luxuria, è bravissima a trovare spunti di analisi. Per quanto riguarda Ilary posso dire di essere stato il primo a sceglierla in TV. Cercavamo una ragazza per una telepromozione all’interno di Sarabanda e mi colpì. Non aveva ancora 18 anni e aspettammo li compisse perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità.

In seguito, Enrico Papi ha fatto anche una rivelazione sui naufraghi che sbarcheranno in Honduras per questa nuova avventura. Queste sono state le sue parole: