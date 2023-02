Isola dei Famosi, Enrico Papi sarà il nuovo opinionista: l’indiscrezione

L’inizio dell’Isola dei Famosi è sempre più vicino e in queste ultime settimane sono molti i gossip che circolano intorno al reality. Stando a quanto emerso, il programma tornerà sul piccolo schermo per l’inizio di aprile e anche quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi. Tra le tante novità previste, pare che ce ne siano alcune riguardo gli opinionisti del programma. Voci di corridoio, infatti, fanno sapere che Enrico Papi sia pronto a prendere il posto di Nicola Savino.

Enrico Papi sarà il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi? Nel corso delle ultime ore il nome del conduttore è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune voci circolanti su di lui in merito alla sua presunta partecipazione come opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

A rendere pubblica la notizia è il portale ‘TvBlog’. Stando infatti a quanto emerso, pare che il conduttore prenderà il posto di Nicola Savino e sarà il nuovo opinionista del reality al fianco di Vladimir Luxuria.

C’è da dire che al momento si tratta di voci di corridoio, in quanto i diretti interessati non si sono esposti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità riguardo il gossip più chiacchierato di queste ultime ore.

Isola dei Famosi, il ritorno di Enrico Papi e Vladimir Luxuria sul piccolo schermo

Non è la prima volta che Enrico Papi e Vladimir Luxuria si trovano a condividere un’esperienza televisiva. Nel 2018, infatti, Luxuria aveva partecipato a Guess My Age, il programma condotto proprio da Enrico Papi in cui i protagonisti dovevano indovinare l’età dei partecipanti.

Sono molte le esperienze di Enrico Papi a Mediaset. Ricordiamo, infatti, la conduzione di Scherzi a Parte e del programma Big Show, entrambi andati in onda su Canale 5.