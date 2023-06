Enrico Papi viene rimproverato a L’Isola Dei Famosi: la sfuriata di Cenci

Il giorno lunedì 5 giugno 2023, è andata in onda un’altra puntata de L’Isola Dei Famosi. Nel corso della diretta su canale 5, Enrico Papi si è reso protagonista di un piccolo inconveniente. Alla luce di questo, l’autore del programma condotto da Ilary Blasi è stato costretto a rimproverarlo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Enrico Papi è uno dei personaggi famosi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Quest’anno il celebre conduttore ha preso parte alla nuova edizione de L’Isola Dei Famosi in qualità di opinionista.

Al programma condotto da Ilary Blasi, l’uomo è diventato famoso per i numerosi siparietti con la showgirl romana con cui intrattiene tutto il pubblico italiano. Pertanto, la coppia si trova spesso a battibeccare e stuzzicarsi a vicenda, il tutto in modo ironico. In ogni modo, nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, sembra che l’opinionista abbia superato ogni limite. Infatti, questa volta, a farlo finire al centro della cronaca rosa è stata la sfuriata nei suoi confronti da parte dell’autore del programma.

L’episodio in questione è avvenuto poco prima che venisse svelato il destino di Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse su Play Sant’Elena. Proprio in questo momento, Enrico Papi ha avuto l’idea di alzarsi dalla poltrona e iniziare a camminare per tutto lo studio. Alla luce di questo l’autore de L’Isola Dei Famosi non ho potuto fare a meno di rimproverarlo. Pertanto, Roberto Cenci non ci ha pensato due volte a far capire all’opinionista che quello non era il momento adatto per fare una passeggiata.

Successivamente, l’autore del reality show lo ha invitato a sedersi con una vera e propria ramanzina. Queste sono state le parole pronunciate con un tono scocciato: