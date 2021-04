Enula e Leo Gassman sono fidanzati? L’indiscrezione

Nel corso degli ultimi giorni stanno circolando sul web alcuni rumors i quali si fanno sempre più insistenti. Nel dettaglio si tratta di Enula e Leo Gassman: lei, ex concorrente di Amici e lui, figlio di Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz. I due sono stati avvistati insieme per le vie di Roma ma cosa stanno tramando? Scopriamolo insieme!

Sui social sta diventando sempre più insistente l’indiscrezione che riguarda Enula e Leo Gassman. Alcune persone hanno visto insieme in passato l’ex cantante di Amici e il figlio di Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz. Inoltre, la ragazza ha pubblicato alcune stories in cui si trovava a casa del celebre cantante.

Nel corso delle ultime puntate ad Amici 2021 hanno eliminato Enula. Stando al alcune voci che circolano in rete, la celebre cantante, appena uscita dal talent show, si sarebbe ricongiunta con il suo presunto fidanzato, Leo Gassman.

Leo Gassman è noto a tutti per aver partecipato a Sanremo 2020 in cui ha vinto la categoria “Nuove Proposte“. Infatti, a seguito della sua partecipazione al Festival della canzone italiana, numerose sono le persone che hanno avvistato insieme lui e una ragazza non identificata. I due passeggiavano per le ville più lussuose di Roma. Tuttavia, ad oggi la misteriosa ragazza dell’avvistamento potrebbe essere proprio Enula.

Nonostante le varie indiscrezioni, per il momento Enula e Leo Gassman non si sono espressi in merito alla questione: fino ad ora i due non hanno né verificato o sconfessato le numerose chiacchiere.

A seguito della sua eliminazione ad Amici 2021, Enula ha dichiarato di essere uscita felice dal programma condotto da Maria De Filippi ed ha anche ringraziato tutto il team. Queste sono le sue parole:

Un grande grazie a Maria, che mi ha dato questa opportunità e che continua a dedicarsi alla realizzazione dei sogni dei giovani, grazie a Rudy Zerby che mi ha scelta nella sua squadra e accompagnata durante tutto il percorso, grazie a tutta la produzione e alle splendide persone che lavorano dietro ad Amici e un infinito grazie a tutti voi che non avete smesso di credere, insieme a me.