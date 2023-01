Enzo Iacchetti, perché conduce da casa Striscia La Notizia? Ecco svelato il motivo

Senza alcuna ombra di dubbio, Striscia La Notizia è uno dei programmi televisivi più amate e seguiti nel mondo della televisione italiana. Da circa tre settimane Enzo Iacchetti conduce da casa il noto telegiornale satirico. Ma qual è il vero motivo per cui il conduttore appare su uno schermo accanto a Ezio Greggio? Scopriamolo insieme!

Da circa la metà di dicembre, Ezio Greggio si trova a condurre Striscia La Notizia da solo. Infatti, il noto presentatori è affiancato da uno schermo in cui appare il suo collega Enzo Iacchetti. Così come aveva ipotizzato il pubblico italiano, il motivo per cui l’uomo non è presente in studio è l’influenza.

Alla luce di questo, gli autori del programma lo avevano sostituito con Enrico Beruschi. Tuttavia, nonostante siano trascorse alcune settimane, ancora oggi il pubblico italiano continua a vedere il conduttore dietro ad uno schermo. A fare chiarezza in merito alla questione ci ha pensato “Fanpage” il quale ha svelato la ragione di questa lunga assenza.

Al contrario di quanto possono pensare alcuni telespettatori, il conduttore non è ancora in convalescenza e la sua influenza non è durata così a lungo. Stando a quanto riportato dal noto giornale, il collega di Ezio Greggio conduce ancora da casa perché le puntate sono registrate. Dunque, le puntate di Striscia La Notizia registrate quando il presentatore era ancora malato, sono ancora in onda.

Adesso, una domanda sorge spontanea. Infatti, tutti si chiedono quanto Iacchetti tornerà ad essere presente nello studio di Striscia La Notizia. Stando ad alcune indiscrezioni emerse in rete, l’uomo dovrebbe condurre in presenza a partire da lunedì 9 gennaio 2023. Da questo giorno in poi, il diretto interessato non dovrebbe più apparire a mezzo busto dietro uno schermo.