Ezio Greggio, la fidanzata compie 30 anni: la dolce dedica non è passata inosservata

Il conduttore ha voluto scrivere una dolce dedica per la sua fidanzata: ecco cosa ha scritto

Nel corso delle ultime ore il nome di Ezio Greggio è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle indiscrezioni, pare che lo storico conduttore di Striscia la Notizia abbia scritto una dolce dedica alla sua fidanzata in occasione dei suoi 30 anni.

La storia d’amore tra Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico procede a gonfie vele. I due sono più complici e innamorati che mai e, in occasione del 30esimo compleanno di Romina, il conduttore e attore ha deciso di scrivere per la sua fidanzata una dolce dedica che non è di certo passata inosservata.

Il conduttore di Striscia la Notizia ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alla sua dolce metà. Ad accompagnare il post in questione una dolce frase di auguri:

Auguri amore mio!

Successivamente Ezio Greggio ha citato il Bardo dell’Avon:

Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Amare significa dirti ogni giorno…

In seguito, lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha poi aggiunto:

Beh non è che dobbiamo dirvelo sono affari nostri. William Shakespeare ed Ezio Greggio.

Ezio Greggio, ecco come la fidanzata Romina Pierdomenico ha festeggiato i suoi 30 anni

In occasione dei suoi 30 anni, Romina Pierdomenico ha deciso di festeggiare in grande. La fidanzata di Ezio Greggio ha organizzato uno splendido party a Monte Carlo. Sui social la showgirl non è passata inosservata ed è apparsa elegantissima.

Questo è quanto scritto dalla fidanzata di Ezio Greggio in occasione del suo 30esimo compleanno:

Visto che c’è stata la pandemia e io ho passato un altro anno di pausa per motivi personali, ne compio 27 in realtà.

Sono stati molti coloro che hanno inviato messaggi di auguri per l’importante traguardo raggiunto dalla showgirl.