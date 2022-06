Un periodo davvero d’oro per Erasmo Genzini e per la sua fidanzata Fedrica Esposito. L’attore e l’influencer, a inizio mese, aveva svelato sui social che ben presto saranno genitori per la prima volta. Poi qualche giorno dopo aveva pubblicato un video del gender reveal party, nel quale annunciavano che si tratta di un bel maschietto. Oggi, sempre sui social, hanno svelato anche il nome che avrà il piccolo.

Credit: federica_es – Instagram

Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato… Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta… Sei in ogni bacio della buonanotte, in ogni carezza, in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo.. Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo… Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi… ❤️ #noi3

Con queste parole, a inizio mese, l’attore di “Che Dio ci aiuti” aveva condiviso la sua gioia sui social nello scoprire che ben presto diventerà papà per la prima volta.

Credit: erasmogenziniofficial – Instagram

Un dono che condividerà con la sua adorata compagna Federica Esposito, con l quale è legata da tanto tempo e con cui convive dal 2021.

Pochi giorni dopo, questa volta sul profilo Instagram di Federica, è apparsi un altro post molto emozionante. Un video registrato durante lo splendido gender reveal party organizzato per la coppia vip.

Siamo fermi a ieri.. a quell’esatto momento in cui ti sei rivelato. La tua mamma l’ha sentito dal primo giorno che saresti stato un maschietto. 💙 Siamo felici che non abbiamo più parole. Solo una: Grazie! Grazie a tutti, per l’amore che ci circonda e che stiamo avvertendo.

Il nome scelto per il primo figlio di Erasmo Genzini

Mancano solo pochi mesi alla nascita del primo bebè di Erasmo Genzini e ieri, lui e la sua compagna, hanno deciso di rivelare un altro dettaglio sul loro frutto d’amore: il nome.

Il piccolo si chiamerà Espedito, un nome molto particolare, che deriva dallo spagnolo e che significa “libero“.

Credit: federica_es – Instagram

Per svelarlo, come al solito, hanno scelto di utilizzare i social. Ecco le parole della coppia: