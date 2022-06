Gioia immensa per l'attore Erasmo Genzini e per la sua compagna Federica Esposito, che è in dolce attesa del loro primo bebè insieme

Giovani, bellissimi e molto innamorati, tra pochi mesi Erasmo Genzini e la sua fantastica compagna Federica Esposito potranno essere anche dei bravissimi genitori. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili Instagram dell’attore e dell’influencer, che non sono riusciti a trattenere la felicità per questo evento straordinario che è capitato nelle loro vite.

Nato a Gragnano, in provincia di Napoli, il 18 febbraio del 1991, oggi Erasmo Genzini è uno dei giovani attori più promettenti dell’intero panorama televisivo e teatrale italiano.

Tuttavia, da piccolo era molto timido e forse nessuno si sarebbe mai aspettato questa sua esplosione nel mondo della recitazione. Quando era solo un bimbo, sua madre, proprio per far aprire il suo carattere timido e chiuso, lo convinse ad iscriversi ad una scuola di recitazione. Scelta questa che gli ha cambiato letteralmente la vita.

Erasmo è cresciuto ed ha dimostrato un talento eccezionale nelle arti teatrali e cinematografiche, tanto da essere selezionato per diversi spettacoli e fiction di altissimo livello.

Tanto per citarne alcune, ha recitato in “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria“, in “L’isola di Pietro” al fianco di Gianni Morandi, in “Che Dio ci aiuti” e nello spettacolo teatrale “Mine Vaganti”, tratto dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek, che l’ha visto sul palcoscenico insieme a Francesco Pannofino e Carmine Recano.

La dolce dedica di Federica Esposito ed Erasmo Genzini

Oggi, all’età di 31 anni, Erasmo Genzini si prepara a diventare papà per la prima volta. Lo farà insieme alla sua compagna Federica Esposito, modella ed influencer, con la quale convive da circa un anno nella sua Campania.

L’annuncio della dolce attesa, come accade spesso nel mondo dello spettacolo, è arrivato sui profili Instagram dei prossini neo genitori. Delle foto ed un video bellissimi, accompagnati da una dedica altrettanto dolce.