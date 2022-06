Soltanto pochi giorni fa avevano annunciato di essere in dolce attesa del loro primo bebè. Oggi, Erasmo Genzini e Federica Esposito hanno pubblicato un video dei meravigliosi momenti del gender reveal paty organizzato per loro. L’attore campano e la sua compagna modella ed influencer, tra pochi mesi avranno un bel maschietto.

Lui attore che, sebbene sia ancora molto giovane, vanta già una carriera di tutto rispetto nel mondo del teatro e della televisione italiani. Erasmo ha infatti recitato in “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria”, in “L’isola di Pietro” al fianco di Gianni Morandi, in “Che Dio ci aiuti” e nello spettacolo teatrale “Mine Vaganti”, tratto dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek.

Lei, Federica Esposito, è invece una bellissima modella ed influencer, campana come lui.

I due sono innamoratissimi e convivono da circa un anno. Qualche giorno fa, sui loro account social è apparso un annuncio che ha reso felici tutti coloro che li seguono e sostengono. Ecco le loro parole:

Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato… Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta… Sei in ogni bacio della buonanotte, in ogni carezza, in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo.. Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo… Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi… ❤️ #noi3

Il gender reveal party di Erasmo Genzini e Federica Esposito

Non sono passati neanche 10 giorni dall’annuncio della gravidanza, ed ecco che Erasmo Genzini e la sua Federica hanno deciso di svelare anche il colore che avrà il fiocco.

Credit: erasmogenziniofficial – Instagram

Lo hanno fatto pubblicando ilvideo del meraviglioso gender reveal party organizzato per loro in una splendida location a cielo aperto.

Nel video si vedono loro due abbracciati mentre, all’improvviso, il cielo si colora di un fumogeno color celeste. I due aspettando dunque un maschietto.

Credit: erasmogenziniofficial – Instagram

Molto tenera la dedica fatta da Erasmo alla sua Federica: