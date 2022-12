L’attore della fiction Che Dio Ci Aiuti Erasmo Genzini e la sua compagna Federica Esposito sono al settimo cielo. Lo sono perché dopo mesi di trepidante attesa, sono finalmente diventati genitori per la prima volta. Il piccolo Espedito è arrivato tra le loro braccia e per loro è stato impossibile nascondere l’emozione e la gioia.

Era lo scorso giugno quando l’attore di Gragnano, noto per essere uno dei protagonisti della fiction Che Dio Ci Aiuti, esplodeva di gioia nell’annunciare che la sua compagna, la bellissima modella e influencer Federica Esposito, aspettava il loro primo bambino.

Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo… Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi…

Trascorsi solo pochi giorni dalla bella notizia condivisa con i fan, i due innamorati hanno anche svelato il colore che avrebbe avuto il fiocco. Durante il gender reveal party organizzato per loro, il cielo si era colorato di azzurro, lasciando così intendere che si sarebbe trattato di un maschietto.

Altri pochissimi giorni ed Erasmo e Federica avevano svelato anche il nome, Espedito, che deriva dallo spagnolo e che significa “libero”.

Il figlio di Erasmo Genzini è nato

Come detto, ora quei mesi di trepidante attesa sono terminati e il piccolo Espedito è finalmente arrivato tra le braccia della sua mamma e del suo papà.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi Erasmo Genzini e Federica Esposito, che hanno anche svelato qualche dettaglio in più sul parto e sul loro piccolo. Sottolineando ovviamente la grande emozione vissuta e l’enorme gioia che ha invaso le loro vite.

La neo mamma, in una storia su Instagram ha scritto:

Ciao a tutti! Noi stiamo bene! Io un po’ meno perché in fase di ripresa… Sono stati giorni incredibili, impegnativi e tanto intensi. Sto scoprendo giorno dopo giorno la forza di una madre cosa ti fa fare. Espedito è indescrivibile! Più lo guardo e più mi innamoro. Non so come abbia fatto a vivere finora senza di lui.

In conclusione la creator digitale ha ringraziato tutti per l’ondata di affetto ricevuta e per gli auguri.