Eros Ramazzotti, battuta infelice su Michelle Hunziker: “A letto non rideva..”

È andata in onda un’altra puntata di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5. I due comici hanno ospitato nel talk show un personaggio d’oro per la tv italiana: Eros Ramazzotti, il cantante si è lasciato intervistare dai due comici.

Ovviamente, Pio e Amedeo non hanno risparmiato le domande scomode e hanno colpito subito al punto debole: il rapporto co Michelle Hunziker. I due pugliesi hanno mostrato fatto vedere ad Eros Ramazzotti la storica pubblicità del brand Roberta, storico cartellone pubblicitario di biancheria intima.

Quella pubblicità entrò nella storia, Michelle Hunziker accetta di farla con la promessa che nessuno avrebbe mai rivelato che volto ci fosse dietro a quel lato B, negli anni ’90 ha provocato anche diversi incidenti stradali.

Vista la foto, il cantante ha commentato: “Stava bene, ma credo sia in forma anche ora.” Lì, Pio e Amedeo hanno chiesto: “Ma perché Michelle ride sempre?”, è noto infatti che la conduttrice abbia un carattere solare.

Eros è stato lapidario: “A letto non rideva“. La battuta ha gelato i telespettatori da casa che di certo non si aspettavano tale risposta. I due sono stati una delle coppie più amate degli anni ’90, si sono conosciuti nel 1996 dopo un concerto e poco dopo la conduttrice è rimasta incinta di Aurora.

Il matrimonio proseguiva felice ma poi Michelle Hunziker è stata coinvolta in una setta che avrebbe fatto perdere il lume della ragione alla showgirl fino a fargli lasciare il cantante.

Eros Ramazzotti ha poi commentato quel rapporto stupendo che ha con sua figlia, “Siamo sempre vicini, è cresciuta bene ed è una ragazza veramente in gamba.” È noto infatti che la ragazza abbia un bellissimo rapporto con entrambi i genitori.