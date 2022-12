Eros Ramazzotti e gli auguri speciali a sua figlia Aurora: la foto con il pancione

In occasione del compleanno di sua figlia, Eros Ramazzotti ha scritto una dolce dedica ad Aurora

Senza alcuna ombra di dubbio Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati e stimati nel mondo della musica italiana. In occasione del compleanno di sua figlia Aurora Ramazzotti, l’artista si è reso autore di un commovente gesto nei suoi confronti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio e presto diventerà mamma per la prima volta. il giorno 5 dicembre 2022 la celebre influencer ha compiuto 26 anni e oggi per la prima volta festeggia questo giorno speciale con il suo bellissimo pancione. Allo scoccare della mezzanotte, numerosi sono stati gli auguri ricevuti tra cui troviamo anche quelli di suo padre Eros Ramazzotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

Per rendere ancora più speciale il 26esimo compleanno di Aurora Ramazzotti, il celebre cantante ha pensato di scriverle una dolce dedica. L’ex marito di Michelle Hunziker ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae sua figlia con il pancione in bella mostra. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

26 anni d’Amore. Auguri cucciola mia.

L’immagine in questione è stata condivisa sui social poco dopo lo scoccare della mezzanotte e ritrae la celebre influnecer dinanzi lo specchio mentre si scatta un selfie. Aurora Ramazzotti appare con una tuta sportiva, al naturale e senza make up e con il sorriso raggiante che sempre la contraddistingue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Inutile dire che il post di Eros ha fatto il boom di like e commenti nel giro di pochissime ore. Infatti, numerosi sono stati i fan del cantante che si sono precipitati ad augurare buon compleanno alla fidanzata di Goffredo Cerza. Nel frattempo, l’artista è entusiasta di diventare presto nonno per la prima volta. Infatti, sia Michelle Hunziker che Eros non vedono l’ora di conoscere il loro primo nipote.