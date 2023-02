Eros Ramazzotti ha un nuovo amore? Il cantante svela la verità

Eros Ramazzotti è uno degli artisti già amati e popolari nel mondo della musica italiana. Dopo aver partecipato alla 73esima edizione del Festival Di Sanremo per duettare con Ultimo nella serata delle cover, l’artista ha rilasciato un’intervista al “Messaggero”. Tra le sue dichiarazioni, ne spunta uno che ha catturato l’attenzione più di tutte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Eros Ramazzotti spiazza tutti i suoi fan. Di recente, il cantante romano è stata raggiunto dal “Messaggero” e, in occasione di un’intervista, ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita professionale e privata. Stando a quanto affermato ai microfoni del noto giornale, l’uomo avrebbe ritrovato la serenità con un’altra donna.

Dunque, l’ex marito di Michelle Hunziker ha un nuovo amore e ormai non si nasconde più. Tuttavia, per il momento ha preferito non svelare l’identità della fortuna. Queste sono state le sue parole:

Qualcosa di buono adesso c’è. Ma non voglio dire altro. Meglio così.

Eros Ramazzotti parla di Ultimo e Aurora

In un secondo momento, il cantante ha parlato anche di sua figlia Aurora Ramazzotti la quale avrebbe voluto seguire la stessa strada di suo padre:

Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata ‘la figlia di’ e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco.Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi.

Successivamente, Eros ha rilasciato anche qualche dichiarazione su Ultimo, con il quale ha duettato nella quarta serata de Festival Di Sanremo. Stando alle sue parole, Ultimo è il suo erede: