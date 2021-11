"Sarai una donna libera!": Jaime Lorente, Denver in La Casa di Carta, ha presentato al mondo social la sua bambina appena nata

A inizio settembre, poco dopo l’uscita della prima parte dell’ultima stagione de La Casa di Carta, la rivista spagnola Hola aveva lanciato uno scoop. Tale indiscrezione parlava della gravidanza della compagna di Jaime Lorente, l’attore che nella serie interpreta Denver. Se inizialmente si pensava potesse essere solo una voce, adesso è arrivata la conferma definitiva. L’attore, infatti, ha da poco pubblicato delle foto con la sua bambina tra le braccia.

Sebbene la rivista spagnola aveva parlato di una certezza, nessuno dei diretti interessati ha mai confermato la notizia che si era diffusa e che parlava di una gravidanza della compagna di Denver.

L’attore, che era da poco uscito dalla relazione con Maria Pedraza, ha iniziato una nuova storia con un’altra compagna di set de La Casa di Carta. La donna si chiamerebbe Marta e all’interno della produzione svolgerebbe il ruolo di costumista.

Inizialmente si pensava che la storia con Maria Pedraza fosse finita anche in maniera turbolenta, visto che i due avevano smesso di seguirsi sui social. Ma oggi che Denver è diventato papà, l’attrice spagnola pare abbia fatto recapitare i suoi auguri. Pace fatta, dunque, tra i due?

Su questo non si ha certezza. Ciò che è sicuro, però, è che Jaime adesso è al settimo cielo. È appena diventato papà per la prima volta e non potrebbe essere più felice di così.

L’annuncio di Jaime Lorente

Questa volta l’annuncio è ufficiale. Nel senso che è stato l’attore stesso a presentare ai suoi follower la nuova arrivata nella sua vita.

Delle foto sul suo account Instagram che lo ritraggono insieme ad alcuni amici e, soprattutto, con in braccio la neonata.

Sarai una donna libera!

Queste le uniche parole che l’attore ha aggiunto in didascalia ai suoi post. Nessun dettaglio sulla data di nascita, sul nome scelto per lei e su chi è la mamma.

Ma come anticipato, tutte le informazioni diramate dalle testate giornalistiche iberiche, portano a pensare che la mamma sia proprio Marta, la costumista del La Casa di Carta.

Tutti: amici, colleghi o semplici fan dell’attore, hanno invaso la sezione commenti dei post e li hanno inondati di like.