Dopo nove mesi di trepidante attesa, l’attrice spagnola Esther Acebo, nota per aver interpretato Stoccolma ne La Casa Di Carta, ha dato alla luce la sua prima bambina. La piccola si chiama Sol e le sue piccole manine sono già apparse sul profilo ufficiale di sua mamma. A didascalia del post, l’annuncio della nascita e un ringraziamento a tutti coloro che le sono stati vicino in questo periodo.

Credit: estheracebo – Instagram

Il 2021 si è concluso con la messa in onda di una delle serie tv più amate e seguite di tutti i tempi. Stiamo parlando ovviamente de La Casa di Carta.

Terminate le riprese dell’ultima stagione, l’attrice che ha interpretato Stoccolma, aveva deciso di trascorrere qualche settimana di vacanza al mare, sulle isole Canarie.

E proprio da lì, a dicembre, aveva annunciato con grande gioia il fatto che fosse in dolce attesa. Una serie di scatti in riva al mare, di cui uno aveva come protagonista un pancino ormai ben visibile.

In didascalia al post aveva poi scritto:

Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…) e per quello che si può dedurre dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane.

Esther Acebo ha partorito

Credit: estheracebo – Instagram

A quella foto e a quel post ne sono poi seguiti tanti altri, nei quali quel pancino è cresciuto sempre di più.

Lo scorso 5 marzo, poi, è finalmente arrivato il momento per Esther Acebo di accogliere tra le sue braccia la sua bambina.

Molto emozionante la serie di scatti pubblicata dall’attrice, che racconta i momenti del parto in acqua affrontato proprio a inizio di questo mese. Nell’ultima foto, poi, compare la manina della piccola Sol.

Credit: estheracebo – Instagram

Dopo le 25 ore più sfrenate della mia vita, è uscito (il) Sole. Grazie per aver osato vivere questa vita con me, piccola. E grazie a chi mi ha accompagnato in quel viaggio di sangue, sudore, lacrime e amore, dal rispetto più assoluto.

I fan si chiedono chi sia il papà della bimba. Sebbene non siano mai state confermate, alcune voci dicono che si tratti di Alejandro Tous. Lui ed Esther hanno recitato insieme in un lungometraggio. E proprio in quell’occasione sarebbe nato l’amore tra loro due.