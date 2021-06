Ieri, nel programma Domani è un altro giorno, c’è stata un’ospite davvero particolare e speciale. Eva Giusti, questo il suo nome, è diventata famosa su Instagram grazie alla sua pagina dal nome Il Frutto della Passione. La blogger romana ha raccontato il suo essere mamma e la malattia che l’ha colpita qualche anno fa.

Credit: ilfruttodellapassione – Instagram

Serena Bortone ha potuto ascoltare il racconto di una mamma e di una donna davvero speciale. Eva Giusti ha creato la sua pagina Instagram intorno al 2012 e mai si sarebbe aspettata di ricevere cosi tanto seguito negli anni a venire. Oggi la pagina Il Frutto della Passione conta più di 100mila follower. Tante persone che hanno potuto seguire questa donna straordinaria in diverse battaglie.

Tutto è iniziato quando lei e suo marito, anni fa, hanno ricevuto una diagnosi di infertilità di coppia. La voglia di diventare genitori, però, non si è affatto spenta lì. Hanno iniziato a frequentare una casa famiglia e hanno accolto sotto il loro tetto il loro primo figlio, adottivo, che si chiama Noah Enzo.

Credit: ilfruttodellapassione – Instagram

Eva ha continuato a frequentare comunque delle cliniche per tentare una fecondazione assistita. È rimasta incinta una prima volta, ma la gravidanza non è purtroppo andata a buon fine. Poi una seconda gravidanza, questa volta conclusa con la nascita della bellissima Nina Flor.

Eva Giusti e la scoperta di avere un tumore

A Domani è un altro giorno, Eva Giusti ha raccontato della notizia ricevuta proprio nei giorni poco precedenti alla nascita della sua seconda bambina.

Nell’ultimo mese di gravidanza mi hanno asportato un neo e hanno scoperto che era un melanoma modulare, per cui mi sono dovuta sottoporre a un’operazione. Sembrava tutto risolto perché i linfonodi erano risultati puliti, anche nei controlli successivi, ma nel 2018 ho però scoperto che il melanoma attraverso il sangue era arrivato alla testa.

Nonostante tutto, Eva non ha mai perso la voglia di vivere e lottare, non solo per lei, ma anche e soprattutto per i suoi figli e per suo marito.