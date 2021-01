Ex ballerino di Amici asfalta Alessandra Celentano: “Chi si crede di essere, spero vada via”

Ex ballerino di Amici spara a zero contro Alessandra Celentano, recentemente coinvolta in una polemica con Lorella Cuccarini ed Elena d'Amario

Durante il consueto appuntamento del sabato pomeriggio con Amici, Maria De Filippi ha mandato in onda la lite tra la maestra Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena d’Amario. Ora a esprimersi sull’alterco è Nicolai Gorodiskii, ex allievo della scuola più ambita e seguita dai ragazzi italiani.

Nicolai Gorodiskii: “vecchia” conoscenza

Il nome del giovane danzatore non è, ovviamente, nuovo agli appassionati della trasmissione. Difatti, lo scorso anno c’era anche lui dietro i banchi. Entrato a programma in corso, il talento dell’Est agitò molto le acque per via del suo carattere irruento e diretto.

Conti mai risolti

Per via del comportamento, Nicolai Gorodiskii finì in rotta di collisione con Alessandra Celentano. I due non hanno mai nutrito simpatia l’uno nei confronti dell’altra, tant’è che in un’occasione Queen Mary riprese addirittura la prof per non aver tributato, nella puntata finale, gli applausi al 25enne.

Da allora sono passati parecchi mesi. Eppure, che tra le parti scorra tuttora cattivo sangue ce lo confermano le esternazioni di Nicolai Gorodiskii. Interpellato sul tentativo della collega Elena d’Amario di difendere la concorrente Rosa Di Grazia nel corso delle prove, l’ucraino ha esternato, senza peli sulla lingua, il proprio pensiero.

Polemiche fuori e dentro lo studio

Il battibecco, che ha portato alla cacciata di Elena dalla sala, è proseguito pure in diretta. Sia dentro che fuori lo studio sono infiammate le polemiche. Se Andres Muller pare aver preso le parti della maestra Celentano, a supportare Elena ci ha pensato Nicolai. Il finalista della scorsa edizione di Amici ha attaccato la severa insegnante di danza classica.

Nicolai Gorodiskii: complimenti a Elena e Lorella

Sia a Elena sia a Lorella ha porto i complimenti. Secondo lui può darsi che tutti constateranno il bullismo attuato ed è pure denunciabile, ha commentato. Dopodiché, ha rimarcato il desiderio della Celentano di avere sempre ragione. La trova antipatica e spera se ne vada via. Fra l’altro – ha concluso – non è arrivata da nessuna parte nella danza, perciò non sa chi si creda di essere.