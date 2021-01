Amici, Lorella Cuccarini spara a zero contro la Celentano: “Questo è bullismo”

Si scaldano i nervi ad Amici. Appena guarita dal Covid 19, Lorella Cuccarini ha compiuto il ritorno in studio ed ha subito puntato il dito contro la collega Alessandra Celentano. Negli scorsi giorni la nipote del molleggiato ha acceso feroci discussioni, per via del diverbio avuto con la professionista Elena d’Amario, mentre in sala prove seguiva la lezione dell’allieva Rosa.

Frizioni tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano

Quest’ultima fa parte del team della Cuccarini e a più riprese la Celentano le ha esternato critiche. Nemmeno i tentativi di Elena hanno allentato il duro approccio tenuto dalla insegnante, che le ha anzi chiesto di lasciare la sala.

Scambi di accuse

In studio la Celentano ha giustificato la reazione piccata: ha trovato indisponente, arrogante e troppo insistente l’atteggiamento della d’Amario. Correggeva alle sue spalle e non lo accetta, perciò ha chiesto a Lorella Cuccarini di non mandargliela più.

A sua discolpa, la ballerina professionista ha sottolineato di essere intervenuta nel momento in cui ha notato fisicamente in difficoltà Rosa. Le ha detto di indurire gli addominali per farle capire come rendere un passaggio più agevole. Se ne è stata in silenzio, ma una volta che non le è sembrato più di assistere a una maestra ammonire un’allieva per insegnarle un passo di danza, e la stava trattando male, ha preso posizione.

Settimana infernale

Dunque, la parola è passata a Lorella Cuccarini. La showgirl ha dichiarato di averne viste di ogni durante la sua settimana di assenza. Rivolgendosi ad Alessandra, le ha detto che buttare fuori Elena dalla sala equivale ad essersi sbarazzata di lei, avendole dato il mandato per assistere alle prove.

Lorella Cuccarini non tollera la vessazione

Si aspettava una collaborazione maggiore. Non può tollerare una simile vessazione, ha proseguito l’ex conduttrice de La Vita in Diretta: per lei si è sfociati nel bullismo. Così da domani ci sarà nuovamente lei in sala prove e cercheranno di portare a casa la coreografia.