Lite ad Amici: Alessandra Celentano caccia la ballerina dalla sala

Litigio ad Amici tra Elena d’Amario e Alessandra Celentano, protagoniste di un alterco abbastanza acceso nel corso della lezione di danza dell’allieva Rosa Di Grazia. L’allenamento è cominciato in modo tutt’altro che sereno con l’integerrima prof di ballo che ha costretto Rosa a cambiare il suo outfit, poiché non ritenuto congruo, e le ha espresso diversi commenti negativi.

Alessandra Celentano affossa Rosa Di Grazia: un disastro

A quel punto è intervenuta nella discussione Elena d’Amario, tra i professionisti della scuola, incaricata da Lorella Cuccarini ad assistere alla sessione, per controllare l’andamento della giovane allieva. I rimproveri della maestra sono proseguiti e pure passata un’ora e mezzo di intensa seduta ha bocciato la Di Grazia: non ha apportato una correzione, così – ha concluso – è un disastro.

Battibecco movimentato

Non essendo d’accordo con le opinioni negative, Elena ha sottolineato quanto per Rosa costituisca un lavoro nuovo, ragion per cui il suo corpo non sarebbe preparato in maniera adeguata. Sta reagendo in modo differente. Ci passa otto ore insieme, perciò la conosce.

L’ingerenza ha indispettito Alessandra Celentano. Una volta ricordato ad Elena che non si trovava lì per fare da avvocato difensore, ha puntato il dito contro Rosa Di Grazia: l’esercizio non è nuovo, lei studia da parecchio tempo. Non permetteva dunque alla professionista di sostenere il contrario. Le sarebbe toccato rimanere al suo posto.

Nessuna delle due cede

La d’Amario ha ribattuto chiedendo alla insegnante di non prendersela per ciò che le stava dicendo: si stava già alterando troppo.

Alessandra Celentano: espulsione diretta

Secondo Elena, Rosa non sarebbe avvezza a quella tipologia di lavoro e nel momento in cui sente urlare si blocca e non riesce a seguire le indicazioni. Mentre la ragazza scoppiava in lacrime, parlando a più riprese di “accanimento” nei suoi riguardi da parte di Alessandra Celentano, la d’Amario ha esortato la Celentano a non scaldarsi esageratamente. Il botta e risposta si è concluso con Alessandra che ha cacciato fuori dalla sala di Amici Elena.