Ex tronista perseguitata da un commercialista 54enne: arriva la sentenza del giudice

Da 3 anni perseguitava Natalia Angelini, scatta il divieto di dimora per un 54enne

Natalia Angelini, ex tronista di Uomini e Donna, è stata la protagonista di un episodio davvero triste. Per ben 3 anni è stata oggetto di molestie da parte di un commercialista 54enne che perseguitava la donna di 35 anni. L’ex tronista ha deciso di denunciare l’uomo per stalking. Alla denuncia è seguito l’arresto da parte dei carabinieri.

L’ex tronista Natalia Angelini vittima di stalking

L’uomo, un commercialista di 54 anni, è passato ad essere da fan della donna a un uomo davvero molesto nei suoi confronti. Il tutto inizia con commenti poco gradevoli che hanno portato l’ex tronista a bloccare l’uomo sui social.

Successivamente, però, è tornato con profili di falsa identità. In questi profili l’uomo era solito creare dei fotomontaggi in cui compariva la faccia della donna assemblata a corpi nudi di altre. E addirittura era arrivato a soggiornare in una casa vacanze gestita dalla vittima, a Monopoli. Fino all’incontro ravvicinato sotto casa sua.

In quest’occasione l’uomo si è presentato con il volto coperto ed ha afferrato la vittima con un braccio con la scusa di donarle un regalo. La donna, fortunatamente, è stata aiutata da un passante. Dopo essersi rivolta alle forze dell’ordine è scattato l’arresto per il commercialista 54enne accusato di stalking.

Per lui, dunque, è scattato il divieto di comunicare con l’ex tronista tramite qualsiasi mezzo, oltre che quello di avvicinarsi nel luoghi frequentati dalla vittima. A ciò si aggiunge il divieto di dimora in Puglia. Dopo 3 anni di sofferenza, Natalia Angelini può ora tirare un sospiro di sollievo.