Fiori d’arancio per Ezio Greggio? Il conduttore rompe il silenzio e dice la sua sull’argomento

Dal 2018 fanno coppia fissa e in qualsiasi uscita pubblica si mostrano più uniti e innamorati che mai. Stiamo parlando di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico i quali, nonostante la differenza d’età che li separa, vivono la loro storia d’amore nella massima serenità. Di recente il conduttore ha svelato alcuni progetti futuri riguardo la vita con la sua compagna.

67 anni lui e 28 lei. Per Ezio Greggio e Romina Pierdomenico la differenza d’età non ha alcuna importanza e non sembra rappresentare nessun problema. Il conduttore ha svelato i suoi progetti futuri con la compagna, rilasciando anche alcune dichiarazioni su eventuali nozze.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non badiamo a nulla se non a noi. Siamo felici così. Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli.

Dunque, almeno per il momento, niente fiori d’arancio per la coppia che nel frattempo continua a vivere la storia d’amore nella massima riservatezza.

Ezio Greggio e l’amore per Romina Pierdomenico

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si preparano a festeggiare il loro terzo anno d’amore. Con queste parole il conduttore ha raccontato il loro primo appuntamento:

Io e Romina ci siamo conosciuti tre anni fa a Montecarlo…Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino.

Ricordiamo che lo storico conduttore di Striscia la Notizia è padre di due figli, Giacomo e Gabriele, avuti dalla prima moglie Isabel Bengochea. Riguardo i rapporti con la sua ex moglie e i suoi figli, Ezio Greggio ha preferito mantenere sempre il massimo riserbo.

Nonostante le tante critiche che hanno investito il loro rapporto a causa della differenza d’età, la storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico procede a gonfie vele. I due sono più uniti e innamorati che mai e continuano a vivere la loro relazione nel massimo della riservatezza.