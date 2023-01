Ezio Greggio risponde a chi lo critica per la sua relazione con Romina Pierdomenico: ecco cosa ha dichiarato il conduttore

Ezio Greggio è senza ombra di dubbio uno dei personaggi televisivi più amati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome dello storico conduttore di Striscia la Notizia è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune dichiarazioni rilasciato in merito alla sua storia d’amore con Romina Pierdomenico. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Ezio Greggio contro gli haters. In seguito ad un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’, il conduttore e la sua fidanzata hanno risposto a tutti coloro che criticano la loro storia d’amore per l’eccessiva differenza di età. Ecco che cosa ha dichiarato la coppia a riguardo.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. Sin dall’inizio della loro relazione, il conduttore e la sua fidanzata sono stati fortemente criticati per l’eccessiva differenza di età. Nonostante i commenti negativi, la coppia se ne è sempre fregata ed ha continuato a vivere liberamente l’amore.

Qualche giorno fa il conduttore di Striscia la Notizia e la sua fidanzata hanno rilasciato un’intervista al settimanale ‘Gente’. Qui i due hanno deciso di rispondere a tutti gli haters che non vedono di buon occhio la loro storia. Queste sono state le loro parole a riguardo:

Noi siamo la prova che l’amore non ha età. Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo.