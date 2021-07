Tutti li conoscono come la coppia d’oro del tennis italiano. Due campionissimi che si sono conosciuti grazie alla loro più grande passione, il tennis, e che hanno formato una delle coppie dello sport più famose del paese. Stiamo parlando di Flavia Pennetta e di Fabio Fognini. I due si sono sposati nel 2016, sono già genitori di due bellissimi bambini e ora sono pronti per accoglierne un terzo. A dare l’annuncio della gravidanza ci ha pensato proprio la prossima neo mamma tris.

Credit: fabiofogna – Instagram

Una vita felice ed una carriera da star dello sport. Il tutto unito con una vita relazionale degna delle migliori favole. Vedendo la serenità di Flavia e Fabio viene in mente soltanto una parola: amore.

I due, già genitori di due splendidi bambini, Federico, nato il 19 maggio del 2017 e Farah, venuta al mondo il 23 dicembre del 2019, ora si apprestano a diventare genitori per la terza volta.

Sull’account Instagram di Flavia Pennetta, è infatti apparso un post molto eloquente che lascia zero spazio ai dubbi. L’annuncio della terza gravidanza della campionessa è di una dolcezza infinita.

I post di Flavia Pennetta e di Fabio Fognini

Nello scatto appare il pancino ormai cresciuto della tennista, baciato dolcemente dai piccoli Federico e Farah. A proteggere tutti loro, la mano di Fabio Fognini. A corredo del post, la Pennetta ha scritto:

Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o

Credit: fabiofogna – Instagram

Un’altra foto, diversa ma scattata a pochi istanti di distanza, l’ha pubblicata anche il prossimo neo papà tris. Un altro meraviglioso siparietto familiare nel quale, a farla da padrone, è il pancino di Flavia.

Non è ancora stato svelato il sesso del bebè in arrivo, né il nome o la data presunta di nascita. Si suppone che Flavia si trovi almeno al terzo mese di gravidanza e che entro la fine di quest’anno questa splendida famiglia felice si allargherà.

In pochissime ore, entrami i post dei tennisti hanno fatto il pieno di like e commenti di auguri. A voler congratularsi non solo la miriade di supporters che li seguono, ma anche tanti amici famosi dello sport e del mondo dello spettacolo. Spiccano i commenti, ad esempio, di Christian Vieri, di Francesco Totti, di Francesca Dallapé, di Giorgio Pasotti, di Sara Errani e di tanti, tantissimi altri.