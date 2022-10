Fabio Nova con un nuovo look a Uomini e Donne: ecco come è diventato il cavaliere

Fabio Nova decide di darci un taglio, ecco come si è mostrato il concorrente di Uomini e Donne

Senza alcuna ombra di dubbio Fabio Nova è uno dei concorrenti al trono over più chiacchierati di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate l’uomo si è mostrato nello studio di Maria De Filippi con un look completamente nuovo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fabio Nova è un noto concorrente di Uomini e Donne a partire dalla scorsa edizione del programma. L’uomo esercita la professione di fotografo e si è presentato nello studio di Maria De Filippi per fare nuove conoscenze. Sin dallo scorso anno il pubblico è stato abituato a vederlo con i capelli lunghi e grigi raccolti in un codino.

Tuttavia, adesso il cavaliere ha deciso di darci un taglio. Infatti Fabio, nel corso degli ultimi giorni, si è recato dal parrucchiere per ottenere un nuovo look. A mostrare il suo nuovo aspetto è stato lui stesso attraverso i social dove è solito condividere le sue meravigliose fotografie. L’uomo ha tagliato i capelli lasciandogli leggermente mossi e brizzolati.

Chi è Fabio Nova

Fabio Nova è nato a nella città di Milano nel 1959. Dopo aver conseguito gli studi presso l’Istituto Gonzaga si è iscritto all’Università La Cattolica del Sacro Cuore in cui si è laureato qualche anno dopo. Successivamente, si è specializzato in Fotografia presso lo IED. Da qui, Fabio ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della pubblicità fotografando modelle importanti come Naomi Campbell e Alba Parietti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Nova Bracciforti (@fabionovabracciforti)

Fabio Nova: il rapporto con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Sin dal suo ingresso a Uomini e Donne, Fabio ha avuto molti battibecchi con Tina Cipollari. La celebre opinionista sollevava numerose critiche nei confronti del cavaliere a causa del suo comportamento verso le donne che decideva di frequentare. Nonostante questo, l’uomo non ha rinuciato a continuare il suo percorso verso nuove conoscenze nel programma condotto da Maria De Filippi.