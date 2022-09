Tina Cipollari, cambio look per l’opinionista di Uomini e Donne: ecco come è apparsa

Quasi tutto pronto per il ritorno in tv di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi sarà in onda su Canale 5 a partire da martedì 20 settembre. I fan più fedeli del programma non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi tronisti, oltre che rivedere i protagonisti del trono over. Con loro molto attesi sono anche gli opinionisti storici del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Tina Cipollari pronta a tornare sul piccolo schermo da martedì 20 settembre

Gemma Galgani è da anni nemica assoluta dell’opinionista. Le loro diatribe e i loro litigi hanno catturato l’attenzione dei numerosi telespettatori del programma, anche se non sono mancati coloro che hanno criticato fortemente Tina per le parole e per i comportamenti adottati nei confronti della sua acerrima nemica.