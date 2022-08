Fabio Rovazzi ha una fidanzata? Ecco di chi si tratta

Dopo l’annuncio della fine della relazione con Karen Kokeshi, Fabio Rovazzi è diventato uno dei personaggi più chiacchierato di questi ultimi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il cantante abbia un nuovo amore. Di chi si tratta? Pare che Rovazzi abbia perso la testa per una modella e attrice italiana. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Fabio Rovazzi ha una nuova fidanzata? Non si ferma il gossip secondo cui il cantante avrebbe un nuovo amore. La notizia è stata lanciata dal portale ‘Pipo Gossip’. Il sito ha svelato che in questi giorni Rovazzi si trova a Los Angeles insieme a Tiziano Ferro, probabilmente per un nuovo progetto lavorativo.

Il sito, però, ha svelato anche che, in una delle sue uscite, il cantante ha riservato attenzioni particolari ad una ragazza. Questo è quanto si legge da ‘Pipol Gossip’:

In una delle uscite notturne fra amici nella città californiana, Rovazzi ha riservato molte attenzioni verso una modella e attrice italiana che vive tra l’Italia e Los Angeles, Stefania Spampi un profilo da oltre novecentomila followers e un corpo mozzafiato.

E, continuando, il portale ha svelato:

Una bellezza che non è sfuggita al cantante e attore milanese, Stefania infatti è stata l’unica ragazza della compagnia catturata nelle sue Instagram stories.

Dopo le voci in circolazione, il diretto interessato ha preferito rimanere in silenzio e non confermato né smentito il gossip in circolazione.

Così come Fabio Rovazzi, anche Stefania Spampi ha deciso di non commentare il gossip. Al momento, dunque, non ci è dato sapere se il cantante e l’attrice sono una coppia a tutti gli effetti.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Fabio Rovazzi e Stefania Spampi sono effettivamente una coppia. Dopo l’addio a Karen Kokeshi, il cantante potrebbe aver ritrovato la serenità al fianco della modella e attrice.