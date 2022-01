Nel corso delle ultime ore Fabrizio Corona è stato avvistato a Cortina, la meta scelta per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno. Tuttavia, l’ex re dei paparazzi non era da solo. A fargli compagnia c’era la sua nuova fiamma, Sara Barbieri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In occasione della notte di San Silvestro, Fabrizio Corona ha deciso di andare a Cortina d’Ampezzo con la sua nuova fidanzata. Dopo le feste natalizie, la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax nel cuore incantato delle Dolomiti. Non solo. L’ex re dei paparazzi e la modella si sono dedicati allo shopping.

Tra Fabrizio Corona e la sua nuova fiamma tutto sembra procedere a gonfie vele. Per trascorrere qualche giorno in piene relax, i due hanno deciso di soggiornare a Cortina d’Ampezzo. Qui sono tante le attività in cui è stata impegnata la coppia: dallo sci fino all’allenamento non poteva mancare anche lo shopping.

Infatti alcuni paparazzi hanno pizzicato la coppia all’interno di un centro commerciale, in particolare nel reparto libri. A dimostrare il tutto, sono spuntate alcune foto sui social che ritraggono i due innamorati nel reparto libri della Cooperativa di Cortina. In seguito, entrambi hanno preso le scale mobili e sono saliti ai piani superiori.

Il noto personaggio televisivo e Sara Berbieri sembrano essere più felici che mai. Senza alcuna ombra di dubbio la coppia ha deciso di iniziare insieme questo nuovo anno ed entrambi si sono mostrati in perfetta forma. Corona si è apparso alle telecamere dei paparazzi con un cardigan di lana rosso, stivaletti da montagna e occhiali da sole.

Fabrizio Corona insegna a sciare a Sara Barbieri

Non è tutto. Sembra anche che l’ex marito di Nina Moric abbia fatto anche da maestro di sci alla sua fidanzata. Lui stesso ha pubblicato una foto sui social e queste sono le parole che si leggono nella didascalia: