Fabrizio Corona a processo per diffamazione per il termine usato per parlare di Fedez e Chiara Ferragni

Dopo che la Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione del caso, Fabrizio Corona è finito a processo per aver definitio “ebeti” Fedez e Chiara Ferragni. Le parole dell’ex re dei paparazzi risalgono ad un’intervista di novembre 2020. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Fabrizio Corona finisce di nuovo nei guai. Durante un’intervista risalente a novembre 2020, il noto personaggio televisivo aveva pronunciato parole pesanti nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez. Nel dettaglio è stato l’aggettivo “ebeti” a provocare l’accusa per diffamazione.

Non solo. Oltre a tale insulti, l’ex re dei paparazzi aveva fatto anche un riferimento alla figlia della coppia sostenendo che entrambi avessero programmato il sesso della bambina a scopi editoriali.

Il giudice per le indagini preliminari chiede di formulare l’imputazione

A seguito della richiesta di archiviazione del caso del pubblico ministero Francesca Crupi, il giudice Chiara Cipolla ha accolto l’opposizione dei difensori Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci. Per la Procura le parole pronunciate erano:

Talmente generiche e grossolane e frutto di personali e provocatorie supposizioni.

Malgrado per la Procura le parole di Corona non avevano contenuto diffamatorio, il giudice per le indagini preliminari ha chiesto di formulare l’imputazione nei confronti del responsabile.

Fabrizio Corona finisce a processo con l’accusa di diffamazione: il ruolo della difesa

Per quanto riguarda i legali di Corona, questi ultimi ritengono che le sue parole non abbiano significato offensivo in quanto sono espressioni che fanno parte degli intercalari quotidiani. Al contrario, per il giudice per le indagini preliminari leggittimare tali comportamenti offensivi provoca il rischio che questi ultimi possano moltiplicarsi e ripetersi. Tuttavia, per l’ex re dei paparazzi che attualmente si trova agli arresti domicialiari, avverà l’udienza preliminare.