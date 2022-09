Fabrizio Corona attacca Francesco Totti: la richiesta di messaggi su Instagram

Nel corso delle ultime ore Fabrizio Corona è tornato a parlare in merito alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi ha attaccato duramente l’ex calciatore dimostrando che quest’ultimo ha provato a mettersi in contatto con lui. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Fabrizio Corona è tornato all’attacco. A seguito delle dichiarazioni di Francesco Totti nei confronti di Ilary Blasi, l’ex re dei paparazzi ha promesso di aprire presto il vaso di Pandora. Sui social sono state lanciate frecciatine le quali stanno preoccupando l’ex capitano della Roma:

E’ giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi.

Ancora arrabbiato per la ramanzina fatta da Ilary Blasi in diretta tv durante la conduzione del Grande Fratello Vip, sembra che Corona sia molto informato sulla questione tra Totti e la Blasi. Il diretto interessato ha promesso di svelare presto tutta la verità. Queste sono state le sue parole:

E’ caduta la maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela pagare vendicandosi di me. Chi ama non tradisce. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto.

Tuttavia sembra che le presunte informazioni di cui è a conoscenza l’ex re dei paparazzi suscitino molta paura o preoccupazione a Francesco Totti. Infatti sembra che quest’ultimo non abbia esitato a contattare Corona il quale ha pubblicato lo screen della richiesta di messaggi dell’ex calciatore sul suo profilo Instagram.

Attualmente i diretti interessati preferiscono rimanere in silenzio. Infatti non è giunta nessuna conferma o smentita da parte loro. Tuttavia una cosa è certa: sembra che Corona sia il più informato di tutti e non esiterebbe a rendere pubbliche questioni che, come si è già anticipato: