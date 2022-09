Fabrizio Corona, bloccato l’account Instagram dell’ex re dei paparazzi: cosa sta succedendo

In seguito alle dichiarazioni rilasciate su Francesco Totti e Ilary Blasi, la pagina Instagram dell'ex re dei paparazzi è stata bloccata

Nel corso delle ultime ore il nome di Fabrizio Corona è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Non c’è pace per l’ex re dei paparazzi che, in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate su Francesco Totti e Ilary Blasi, ha visto chiudere la sua pagina Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Fabrizio Corona nuovamente al centro del gossip. Qualche ora fa è giunta la notizia della disattivazione del suo account Instagram per le parole spese su Francesco Totti e Ilary Blasi. In seguito alla condivisione di alcune storie sulla coppia più chiacchierata del momento, la pagina dell’ex re dei paparazzi è stata chiusa.

L’ex fotografo, inoltre, aveva promesso ai suoi followers di svelare ulteriori dettagli riguardo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A causa della disattivazione della sua pagina ciò ormai non è più possibile. Questo è quanto si legge risalendo all’account Instagram dell’ex marito di Nina Moric:

Spiacenti, questa pagina non è disponibile.

L’account Instagram di Fabrizio Corona è stato bloccato: la curiosità del popolo della rete

Inutile dire che la disattivazione della pagina Instagram di Fabrizio Corona non è passata inosservata al popolo della rete. Sono stati molti coloro che Twitter hanno chiesto cosa stesse succedendo all’ex re dei paparazzi.

Tra le tante parole scritte alcuni utenti hanno chiesto:

Ma il profilo di Corona è sparito o sbaglio?

Oppure:

Mi confermate che Fabrizio Corona ha disattivato il proprio profilo?

Al momento non si conoscono i reali motivi che hanno portato alla chiusura dell’account Instagram dell’ex fotografo il quale qualche ora prima aveva promesso ai suoi followers di rivelare alcune curiosi dettagli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Queste sono state le sue parole: