Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Fabrizio Corona che ha lasciato il mondo del web senza parole. L’ex re dei paparazzi si è scagliato contro Giorgia Soleri, modella e attivista milanese. L’ex marito di Nina Moric ha definito la ragazza una finta femminista lasciandosi andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo esser stato al centro di varie discussioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista di un gossip l’ex re dei paparazzi sono state le sue dichiarazioni shock nei confronti di Giorgia Soleri. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Giorgia Soleri è una modella e attivista milanese la quale, poco tempo fa, ha raccontato sui social la sua lotta contro la vulvodinia, si tratta di una malattia rara che colpisce una donna su sette.

Di recente la fidanzata di Damiano David dei Maneskin ha condiviso sulle sue Instagram Stories una foto con il fine di sponsorizzare un brand. Nell’immagine in questione, la ragazza appare vestita con l’abbigliamento sportivo pubblicizzato mentre mostra i peli sotto le ascelle.

Alla luce di questo Fabrizio Corona non ci ha pensato due volte a scagliarsi contro di lei con insulti pesanti. L’ex marito di Nina Moric ha condiviso a sua volta la foto di Giorgia Soleri sulle sue Instagram stories accusandola di essere una finta femminista. Queste le sue parole:

Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno.

Giorgia Soleri: la lotta contro la vulvodinia

Tuttavia, non è la prima volta che Giorgia Soleri si rende protagonista di questi tristi episodi. In passato la fidanzato del frontman dei Maneskin è stata al centro di numerose polemiche. Per quanto riguarda la sua lotta contro la vulvodinia, la ragazza ha voluto raccontare la sua esperienza per rendere le donne più consapevoli di questa malattia rara: