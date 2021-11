Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante i Maneskin che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. Durante la giornata di martedì 23 novembre la celebre band è stata selezionata per svelare le nomination ai Grammy Awards 2022. Tuttavia l’assenza di Victoria non è passata in osservato. Scopriamo insieme cosa è successo.

I Maneskin non smettono di stupire tutti i loro fan. La band romana è tornata al centro della cronaca rosa dopo esser stati scelti per annunciare le nomination ai Grammy Awards 2022. Loro stessi lo hanno dichiarato attraverso i loro account social. Ecco tutti i dettagli.

Tra i selezionati che hanno annunciato alcune candidature ai Grammy Awards 2022 ci sono stati anche i Maneskin. L’annuncio riguardo l’evento è arrivato da loro stessi attraverso un post pubblicato sul loro profilo Twitter:

Siamo così entusiasti di essere stati scelti tra i presentatori che annunceranno le nomination ai GRAMMYs martedì 23 novembre.

Tuttavia, durante l’evento avvenuto nella giornata di martedì 23 novembre 2021, un dettaglio non è passato in osservato a tutti i telespettatori. Si tratta dell’assenza di Victoria De Angelis, una delle componenti della celebre band romana.

Maneskin: Victoria De Angelis annuncia la sua assenza all’evento sui social

La cantante, che avrebbe dovuto presentare l’evento insieme al frontman Damiano David, Ethan e Thomas, ha rivelato sui social che non avrebbe potuto partecipare. Con queste parole Victoria ha spiegato la sua assenza attraverso un tweet:

Purtroppo non ho potuto partecipare all’annuncio dei nominati, ma sto seguendo la diretta streaming e faccio il tifo da casa!





Dunque attualmente non sappiamo i motivi che hanno spinto Victoria De Angelis a non partecipare alle nomination dei Grammy Awards 2022, quello che sarebbe stato un evento di rilevante importanza per lei. Per il momento la sua assenza rimarrà un mistero. La cantante lo svelerà prima o poi? Non ci resta che scoprirlo!