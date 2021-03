In attesa di essere trasferito in carcere, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è ricoverato al reparto psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano. Dopo il suo arresto, l’ex moglie Nina Moric, tramite il suo avvocato, ha dichiarato di non voler parlare della vicenda che sta coinvolgendo il suo ex marito. Sui social, però, ha rivelato un dettaglio sull’ex re dei paparazzi e sua mamma.

Molto attiva sui social, Nina Moric sta ricevendo in questi giorni moltissimi commenti riguardo l’arresto dell’ex marito Fabrizio Corona. Proprio in risposta ad uno dei messaggi ricevuti, la modella croata ha confessato qualche retroscena proprio sull’ex marito e sua mamma. Ecco cosa ha dichiarato Nina Moric sui social.

Rispondendo a un follower che l’ha esortata ad aiutare il padre di suo figlio durante questo buio periodo, la Moric non si è lasciata sfuggire a qualche confessione riguardo Fabrizio Corona e sua mamma. Infatti, stando alle parole della modella croata, Fabrizio Corona e sua mamma, tramite un giudice amico della famiglia Corona, avrebbero tolto alla modella il figlio, Carlos Maria Corona.

Fabrizio Corona, come sta l’ex re dei paparazzi dopo l’arresto

Fabrizio Corona è attualmente ricoverato al reparto di psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, in attesa di essere portato in carcere. Infatti, la Cassazione ha deciso che l’uomo dovrà scontare 9 mesi di reclusione. L’ex re dei paparazzi sta portando avanti lo sciopero della fame e della sete.

L’avvocato dell’uomo, Ivano Chiesa, comparendo in un video sui profili social dell’ex re dei paparazzi, ha così commentato la vicenda: