Fabrizio Corona e Asia Argento, ritorno di fiamma? Le foto postate dall’ex paparazzo non lasciano dubbi

Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo insieme. Le foto postate sui social non lasciano dubbi. Mentre lei posta uno scatto mostrando a tutti il bacio con l’uomo, lui, dall’altro lato, pubblica una foto in cui cerca di abbassare i pantaloni alla donna per mostrare il suo corpo ricco di tatuaggi. Che sia avvenuto un ritorno di fiamma?

Solo amicizia o un vero e proprio ritorno di fiamma? Se lo stanno chiedendo in molti, dal momento che Asia Argento e Fabrizio Corona appaiono di nuovo insieme sui social, dopo aver avuto un breve flirt in passato.

Fino a pochi giorni fa immaginavamo Fabrizio Corona pronto alle nozze con Lia del Grosso. Infatti a novembre sono state esposte le pubblicazioni di matrimonio con la donna, titolare di un’agenzia di eventi. Oggi l’uomo si mostra accanto ad Asia Argento in occasione della presentazione del libro autobiografico della nota attrice ‘Anatomia di un cuore selvaggio’.

E i due non ha perso occasione per immortalare l’incontro. Infatti, lui posta due foto che lo ritraggono insieme alla donna. Mentre in uno scatto possiamo osservare Asia Argento seduta sulle gambe di lui, nell’altro possiamo osservare un Fabrizio Corona e petto nudo che cerca di abbassare i pantaloni all’attrice per mostrare il corpo ricco di tatuaggi.

Dall’altro lato Asia Argento pubblica uno scatto in cui mostra il bacio social con Fabrizio Corona. Da qui, le richieste dei loro followers di svelare la natura della loro relazione.

Asia Argento e lo scatto hot

Nonostante i rumors che circolano riguardo il rapporto tra Asia Argento e Fabrizio Corona, l’attrice non smette di stupire i suoi seguaci. Recentemente ha pubblicato sui social uno scatto hot in cui si mostra completamente nuda in una vasca da bagno. E ciò ha creato sicuramente non pochi apprezzamenti da parte dei suoi moltissimi followers.