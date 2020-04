Tatuaggi: le più belle idee per un nuovo tatuaggio Da quelli particolari ai floreali, ecco alcune ispirazioni per tatuaggi belli e originali.

I tatuaggi sono un modo straordinario di esprimere se stessi, ma scegliere quale fare – che sia il primo in assoluto o uno nuovo – è sempre una decisione che cambia la nostra vita.

Infatti, a meno che non si voglia poi ricorrere a interventi di rimozione costosi e dolorosi, i tatuaggi durano tutta la vita.

Ecco cosa dovete considerare prima di farvi tatuare la pelle e alcune idee, tra le più belle, da cui prendere spunto per il vostro tatoo.

Tatuaggi: come scegliere quello giusto

Il tatuaggio è indelebile e per questo dobbiamo considerare tanti aspetti prima di farlo; non solo il significato e l’estetica del disegno, ma anche il colore e la posizone sul nostro corpo.

Una scritta, un nome o una data importante sono solitamente un bel ricordo impresso nel presente e negli anni a venire.

Più difficile è, invece, la scelta di un tatuaggio creativo, un disegno o un simbolo, che sia davvero significativo per noi e del quale ci si potrebbe annoiare con il passare del tempo.

Anche se abbiamo già qualcosa in mente, è in genere una buona idea chiedere anche il parere dell’artitsa tatuatore, per avere una seconda opinione sul design.

Le regole per non pentirti di un tatuaggio sono tantissime, ma le cose importanti alle quali pensare sono l’idea del disegno, il colore e la posizione sul nostro corpo.

L’idea del disegno

Di tatuaggi belli e particolari se ne vedono tanti in giro, ma per arrivare a un progetto veramente unico è preferibile avere almeno l’idea generale di un tema o degli elementi da includere nell’immagine.

Si può così lavorare con l’artista per personalizzare il nostro tatuaggio. Come affermano alcuni trai più rinomati tatuatori, si possono suggerire migliaia e migliaia di progetti, ma alla fine il design deve essere qualcosa che rende la persona felice.

Il colore

Lo sbiadimento del tatuaggio è un elemento da considerare prima di decidere la posizione, quindi vale la pena chiedere consiglio al tatuatore se non intendiamo ritoccare il tuo tatuaggio in futuro.

I tatuaggi sulle dita, per esempio, sono i più soggetti allo sbiadimento, ma con il tempo la maggior parte dei tatuaggi si sbiadisce un po ‘, specialmente se sono soggetti a sudore, all’esposizione solare o all’attrito.

Per evitare lo sbiadimento del tatuaggio, il consiglio è usare la protezione solare e cercare di mantenere la pelle idratata.

La posizione sul tuo corpo

La tipologia del nostro tatuaggio dipende anche dalla posizione in cui desideriamo farlo. In genere, se preferiamo un tatoo piccolo o comunque da nascondere, si può fare sulle costole, dietro l’orecchio o il collo, sulla caviglia oppure sul polso e tra le dita delle mani.

Se si preferisce invece un tatuaggio ben visibile a noi e agli altri, allora i punti migliori saranno braccia, gambe, petto o schiena.

Questi ultimi sono tutte zone su cui fare tatuaggi più grandi o tanti piccoli tatuaggi che, insieme, formano una figura intera.

Il suggerimento da parte dei tatuatori è di fare un picolo tatuaggio se non si è troppo sicuri; si tratta di un buon punto di partenza. Infatti, a quest’ultimo si possono aggiungere in futuro altri tatuaggi fino a costruire uno unico più grande.

Questi suggerimenti possono esserti utili, a meno che tu voglia fare semplicemente dei tattoo che non sono indelebili. Infatti, le possibilità su come fare tatuaggi temporanei sono molte, dall’eyeliner alle decalcomanie, e non necessitano di un’apporfondita meditazione a priori

Il dolore

Se si desidera un tatuaggio, ma si è preoccupati di soffrire troppo, la buona notizia è che alcuni punti sono meno dolorosi di altri.

Se il nostro livello di sopportazione del dolore è basso, si dovrebbero evitare la zona delle costole, il gomito e la parte superiore del piede, nonché l’area del braccio interno, come il gomito. E anche lo sterno e le ginocchia sono molto dolorosi.

Prima di fare un disegno indelebile sul proprio corpo, sui tatuaggi, tutto quello che c’è da sapere in più riguarda anche la sicurezza dei centri specializzati a livello igienico sanitario per scongiurare seri problemi alla pelle.

E ora, ecco di seguito qualche idea per il vostro nuovo tatuaggio.

Tatuaggi piccoli

Potete essere alla ricerca di un simbolo oppure un fiore colorato, ma se non siete ancora sicure, questi adorabili mini tatuaggi potrebbero rappresentare la vostra idea. Quelli mini sono anche dei perfetti tatuaggi per celebrare un fidanzamento.

Insomma, piccoli tatuaggi dal grande significato sono sempre belli ed eterni.

La luna trafitta dalle frecce

Il punto perfetto per questo tatuaggio potrebbe essere sul lato posteriore dell’avambraccio, poco più sopra del polso.

Si tratta di un disegno molto particolare e poco scontato; invece che il solito cuore, le frecce trafiggono la luna, simbolo per eccellenza di una femminilità delicata e misteriosa.

Limone colorato

Potreste indicare la vostra personalità con questo frutto aspro, ma buono, che trasmette allo stesso tempo solarità. Il limone tatuato sul dito si sostituisce a un anello elegante ed è molto chic.

Gesto rock

Se la vostra anima è rock, il gesto delle corna è lo spunto da cui partire per il vostro tattoo.

Il gattino

Non è affatto banale questo tatuaggio. Il gatto ha innumerevoli sfaccettature di significati e si disegna in tantissimi varianti creative e divertenti.

Punto e virgola

Anche la punteggiatura, un segno così semplice, può trasformarsi in un tatoo dal significato molto profondo, la fine per un nuovo inizio.

Tatuaggi amicizia

Cosa c’è di più bello che segnare sulla propria pelle l’amicizia che ci lega a una persona così importante. E questi tatuaggi posso esprimere al meglio questo legame speciale.

Scritta che si completa

Se volete un tatuaggio coordinato, potreste scrivere sul vostro polso o sul braccio, all’altezza del gomito,delle parole significative per la vostra amicizia, che insieme formano una frase importante per voi.

Luna e sole

Un’altra idea molto carina è un tatuaggio legato al cielo infinito, proprio quello che rappresenta il vostro mondo e il vostro modo di essere.

Non è necessario che il sole e la luna si trovino in punti identici,ma meglio se sono dello stesso colore e dimensione.

Ramoscello di fiori bianchi

Questo disegno super raffinato è perfetto per due migliori amiche che sono alla ricerca di un tatuaggio carino e minimalista.

Ali di farfalla

Certo, i tatuaggi delle farfalle potrebbero sembrare un po’ sdolcinati e banali, ma quando il tatuaggio è diviso a metà, diventa un’immagine davvero speciale.

Battito del cuore

Il classico segno dell’elettrocardiogramma è un tatuaggio molto adatto per significare l’amicizia, ma anche l’amore. Molto carino questo tattoo che vediamo, personalizzato con un mini cuore.

Avocado

Uno dei frutti tra i più benefici per la nostra salute potrebbe diventare il tatuaggio perfetto per due migliori amiche. Il piccolo a forma di cuore sopra ogni metà di avocado aggiunge il tocco più dolce a questo mini disegno.

Rock On Best Friend

Quando tu e il tuo migliore amico amate entrambi la musica e il lifestyle rock, questo tatuaggio sulla caviglia è perfetto.

Tatuaggi eleganti

Il tatuaggio può trasformarsi anche in un dettaglio chic ed elegante, che fa capire subito il vostro stile e la vostra classe. Non solo fiori, ma anche gioielli tatuati, animali e immagini del mare, come conchiglie o stelle marine, possono essere tatuaggi super raffinati.

Orchidea

Delicata ed eterna, due fiori di orchidea sono bellissimi, tatuati sulla spalla con le sumature del nero.

Chiave di violino

Un tattoo artistico, perfetto se la musica per noi è ragione di vita. E’ un’immagine raffinata, da imprimere anche tra le dita della mano, mostrandosi magari così mentre suoniamo uno strumento.

Spada

Se il vostro temperamento è audace, se vi sentite delle guerriere, la spada è un simbolo magnifico. Potete scegliere quella dei valorosi cavalieri, attorniata da rovi di spine e rose. Un dettaglio davvero favoloso.

Frecce

Anche le frecce sono un tatuaggio elegante, se combinato con elementi gentili e armonici e si possono tatuare praticamente su ogni zona del corpo. Molto delicate dietro all’orecchio, d’impatto se sul polpaccio.

Uccello in volo

Un messaggio di libertà e voglia di evadere dalla realtà. L’uccello in volo è armonioso se disegnato con tanti segni ondulati che ci fanno percepire il movimento.

Due sottili tatuaggi braccialetto sul polso

Due braccialetti, uno punteggiato e uno disegnato con una linea, donano con semplicità un tocco di raffinatezza inconfondibile.

Tatuaggi geometrici

Se le forme stilizzate si adattano meglio al vostro fisico o al vostro modo di essere e di apparire, allora un tatuaggio di questo tipo potrebbe essere perfetto.

Questi tattoo sono disegnati attraverso una serie di forme, linee e punti sottili, che creano un tocco moderno a qualsiasi tipo di disegno. Animali, fiori, simboli dello yoga, tutto può trasformarsi in un tatuaggio geometrico da fare invidia.

Paesaggio

Desideri poter trascorrere il resto della tua vita in un determinato luogo o città? Potresti allora tatuare l’immagine che ritrae un paesaggio o un posto ben preciso del mondo, disegnato con tratti stilizzati.

Meridiana

Il tempo è prezioso per tutti e se vuoi imprimere questo concetto, aggiungendo il tocco dei tuoi personali significati, potresti tatuare una meridiana.

Creata con varie linee e disegni conferiscono un fascino magico, quasi da fiaba.

Punti e linee

Se adori i dettagli geometrici, potresti decidere di farti tatuare un’immagine verticale, fatta di linee e punti che si estendono lungo la schiena.

Da questi tratti possono emergere immagini d’impatto, come la criniera di un leone.

Spazio e pianeti

Bellissimo anche in mini size, possiamo comprendere la vastità dell’universo con un disegno geometrico semplice ma profondo che ritrae un pianeta, la galassia e le stelle.